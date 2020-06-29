طريقة عمل السلطة التركية بالجوز على أصولها.. وأبرز مكوناتها

تعتبر طريقة عمل السلطة التركية بالجوز سهلة وبسيطة، فيما تُعد السلطة ذات طعم لذيذ وشهي، لهذا حقق الطبق التركي شهرة واسعة بين الاطباق في الدول العربة، حيثُ وضعنا لكم مكونات وخطوات اعداداها.

وما يُميز طبق السلطة التركية بالجوز، هو أنه يُمزج بين العديد من الخضروات والموالح إضافة إلى الجوز التي يُميز الطبق عن غيره، لذا استطاعت السلطة التركية ان تتجاوز الاطباق الأخرى وتسيطر على مائدة الطعام.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم في هذه المقالة على توفير مكونات (مقادير) السلطة التركية بالجوز، إضافة إلى طريقة عملها في البيت، بدقائق معدودة.

كما تحرص الوكالة على وضع لكم كافة خدمات صناعة الوجبات والحلويات والمشروبات المختلفة، في مقالاتها المقبلة.

وأيضًا في هذه المقالة، سنوضح لكم أن السلطة التركية بالجوز تنتمي إلى المطبخ التركي العريق.

وفي هذه المقالة سنتعرف إلى مكونات ومقادير السلطة التركية، وكذلك القيمة الغذائية لها، تابع.

إليك مكونات السلطة التركية بالجوز:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية بالجوز:

- جبنة : 100 غراماً (الجبنة التركية)

- الجوز : 40 غراماً

- الذرة : 30 غراماً

- زبيب : 25 غراماً

- الرمان : 70 غم

- الصلصة : 40 مل (صلصة الرمان)

- زيت الزيتون : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (للسلطة).

طريقة عمل السلطة التركية بالجوز (خطوات)::

. أولاً: في المرحلة الاولى اخلط الخضار مع الصلصة في وعاء، ثم اضع السلطة في طبق للتقديم.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، قم بإضافة واحد تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)، ثم قطعي الطماطم إلى أرباع.

رابعًا: قم برش صلصة الرمان ثم قدميها، وبهذا انتهت خطوات عمل السلطة التركية بالجوز، ونتمنى لكم إفطارًا هنيئًا.

تعرف على القيمة الغذائية للسلطة التركية:

السعرات الحرارية 46 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات 2 غرام .

السكر 1 غرام.

الصوديوم 220 مليغرام.

البوتاسيوم 92 مليغرام.

الكولسترول 8 مليغرام.

الدهون 2 غرام.

البروتين 3 غرام.

الألياف الغذائية 0 غرام.

كما في هذه المقالة، سنطرق إلى مكونات السلطة التركية وطريقة اعدادها.

مكونات السلطة التركية الحارة:

ولقد وفرنا لكم ابرز مقادير ومكونات السلطة التركية:

كوب واحد من الذرة المسلوقة.

كوب واحد من الحمّص المسلوق.

كوب واحد من الفاصولياء الحمراء المسلوقة.

كوبان من الخس المفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب رغبة الصانع.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

حبة واحدة من الفليفلة الحمراء المقطّعة.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

عصير ليمونة واحدة.

خطوات طريقة عمل السلطة التركية الحارة:

أولاً: أوضع المكونات الرئيسة للسلطة في وعاء عميق، وهي : (الذرة والحمّص والفاصولياء والخس والبقدونس والفليفلة) ثم قم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى، قم بوضع المكونات السائلة والتوابل في وعاء آخر، وهي : (الخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والفلفل الأسود)، ثم اخلطها جيدًا حتى تتمازج.

ثالثًا: في آخر خطوة قم بسكب المكونات السائلة (المرحلة الثانية)، على الخضروات وقم بتقلبها جميعًا أي مع بعضها البعض، وبهذا تصبح السلطة التركية جاهزة للتقديم ولتناول ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.