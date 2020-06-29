تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 98 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مدن الضفة المحتلة، ما يرفع عدد إجمالي الإصابات في فلسطين.

وأوضحت الصحة، انها سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس، بينهم 80 في محافظة الخليل (41 يطا، 2 مخيم الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل)، و17 من محافظة نابلس (11 مدينة نابلس، 4 مخيم بلاطة، 1 دوما، 1 سبسطية)، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 195 إصابة.

وأكدت أن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، قد بلغت 2443 إصابة، فيما وصل عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، اما عدد الوفيات فوصل ثماني حالات وفاة، حتى اللحظة.

يُشار إلى أن العديد من محافظات الضفة، منها: (الخليل نابلس وطولكرم..)، قد أعلنت عن إجراءات اكثر صرامة ضد مخالفي قواعد مكافحة الوباء، كما أنها أغلقت بعض المحالات التجارية ومنعت التجمعات كافة وحفلات الاعراس، بسبب ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس بين السكان.