سبب اعتقال عريس في السعودية في ليلة زفافه

ألقت الشرطة السعودية القبض على عريس في ليلة زفافه فيما لاذ المدعوون بالفرار وذلك لعدم التزام العريس بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتم احالة العريس ومسؤول قاعة الأفراح إلى التحقيق.

يُشار إلى أن السلطات السعودية في منطقة عسير لاحظت وجود تجمع كبير في احدى قاعات الأفراح بمحايل.

اعتقال عريس في السعودية

ورصدت الجهات الأمنية عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصا في المناسبات.

وتأتي الاجراءات ضمن سياسة معينة تتبعها المملكة احترازيًا خشية من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المملكة السعودية يوم أمس الأحد اصابة 542 شخصًا بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل فقط.