تساءل الملايين من أصحاب ومتابعي الفن التونسي عن سبب وفاة صلاح الدين الصيد مخرج تلفزيوني تونسي صباح اليوم الاثنين.

وكانت وسائل اعلام تونسية أعلنت صباح اليوم 29-6-2020 وفاة المخرج التونسي صلاح الدين الصيد المخرج التلفزيوني التونسي.

وأوضحت وسائل الاعلام التونسية بأن المخرج صلاح الدين توفي بعد صراع طويل مع المرض اشتد عليه في الأسابيع الأخيرة.

وقبل أن تصعد روحه إلى السماء تم نقل صلاح الدين إلى المستشفى وفارق الحياة هناك.

سبب وفاة صلاح الدين الصيد مخرج تلفزيوني تونسي

وتقدمت نقابة الفنانين والموسيقيين في تونس، بالتعازي والمواساة إلى عائلة الراحل صلاح الدين صيد، موضحة أنه رحل هذا اليوم بعد مسيرة حافلة بالنجاح.

يُذكر أن الراحل صلاح الدين الصيد هو مخرج ومؤلف تونسي، من أكثر المخرجين شعبية ونجاحا في هذا المجال، منذ ظهوره على الساحة الفنية مطلع عام 1991.

وقدم صلاح الدين صيد، العشرات من الأعمال التلفزيونية خلال العقود الأخيرة، فيما برز عن طريق المسلسلات الكوميدية الدرامية المؤلفة من حاتم بالحاج وعلي اللواتي.

ومن أبرز أعمال صلاح الدين الصيد ما يلي: