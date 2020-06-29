صحة غزة تكشف نتائج فحص 41 عينة مشتبه بإصابته بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة نتائج فحص لـ 41 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في مراكز الحجر الصحي في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن جميع نتائج العينات جاءت سلبية ولم تُسجل أي اصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن عدد العينات التي تم فحصها مطلع مارس في قطاع غزة بلغت نحو ١٢٥٩٧ عينة جميعها كانت سلبية باستثناء ٧٢ عينة ايجابية.

وبينت الوزارة أن حالة واحدة توفيت وبقيت ١٤ حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

وتتابع الوزارة الحالة الصحية لـ ٢٥٢ مواطن موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي في قطاع غزة.