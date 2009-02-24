جيش الاحتلال يشن هجوماً واسعاً ويقتحم محطة محلية ويفجر محلات بنابلس

فلسطين اليوم – نابلس

شن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية هي الاكبر منذ عدة اشهر بمشاركة اكثر من ثلاثين الية عسكرية اسرائيلية وناقلات جند استهدت البلدة القديمة من نابلس ومحيطها أسفرت عن اعتقال شقيقين واقتحام محطة تلفزيون محلي بالمدينة .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المدينة عند الساعة الثانية عشر والنصف فجرا واقتحمت عدة مناطق بالبلدة القديمة ومحيطها وقامت بتحطيم الابواب الخارجية لعدد من المحلات التجارية في شارع النصر ومحيطها، وكذلك اقتحام مدرسة الشهيد ظافر المصري بالقرب من منطقة راس العين بنابلس .

واقتحم الجيش الاسرائيلي محطة تلفزيون اسيا القريبة من مدرسة ظافر المصري، واحتجز صاحب المحطة والعاملين فيها في غرفة واحدة حتى ساعات الصباح الاولى، وقال أيمن القادري مدير المحطة أن اكثر من 25 جنديا اسرائيليا اقتحموا منزله عند الساعة الثانية عشر والنصف من منتصف الليل واحتجزوا عائلاته واثنين من العاملين بالمحطة في غرفة واحدة حتى انسحابهم في ساعات الصباح الاولى.

واضاف قادري أن الجيش لم يصادر معدات ولكن قام باطفاء كافة أجهزة الارسال الخاصة بالمحطة، وحولها الى ثكنه عسكرية مطلعة على مدرسة ظافر المصري التى قام باقتحامها وتفتيشها تفتيشا دقيقا .

وفي ذات السياق قالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل عماد قنديل الكائن في حارة القيسارية في البلدة القديمة وقامت بعملية تفجير داخل المطبخ بحجة وجود نفق داخل المنزل واعتقلت اثنين من أفراد العائلة وهما سامر عماد قنديل 18 عاما، وشقيقه غازي 20 عاما، اضافة الى اقتحام عشرات المنازل الاخرى بمحيط البلدة القديمة.