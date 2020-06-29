استئصال عشر أورام ليفية من رحم سيدة بمستشفى الخدمة العامة

أجرى فريق العمليات النسائية في مستشفى الخدمة العامة برئاسة منذر غزال -أخصائي النساء والولادة- ومساعده رأفت الكحلوت والحكيم زيادة عبد الجواد، وطبيب التخدير أحمد الداعور عملية جراحية معقدة لسيدة تعاني من وجود أورام ليفية متكررة في الرحم.

وأوضح منذر غزال أن المريضة محولة من عيادات "الأونروا" إلى مستشفى الخدمة العامة وبعد عمل كافة الفحوصات اللازمة تبين أنها تعاني من أورام ليفية متكررة بالرحم، حيث تقرر إجراء العملية وتم استئصال عشر أورام ليفية من الرحم مع الاحتفاظ بالرحم سليم وبحمد الله أجريت العملية بنجاح باهر وتتماثل المريضة بالشفاء.

وأشار غزال إلى أن مستشفى الخدمة العامة تستقبل جميع الحالات المحولة من مراكز الأونروا لإجراء جميع العمليات النسائية وعمليات الولادة الطبيعية والقيصرية حسب الاتفاقية الموقعة مع وكالة الغوث وتسعى إدارة المستشفى لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى للتخفيف عنهم.