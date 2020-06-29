قائمة مفصلة: طالع أسعار الذهب في لبنان (عيار 24, 22, 18, 14, 12) اليوم

يراقب اللبنانيون عن كثب أسعار الذهب في لبنان، لاسيما في ظل عدم استقرار الأسعار عند متوسط ثابت، نتيجة الازمات التي تضرب لبنان على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري أسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.



ونرصد لكم بشكل يومي تقريراً مفصلاً عن أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.



حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 86,206 ليرة $57.02 سعر الذهب عيار 22 79,022 ليرة $52.27 اسعار الذهب عيار 21 75,432 ليرة $49.90 اسعار الذهب عيار 18 64,655 ليرة $42.77 سعر الذهب عيار 14 50,287 ليرة $33.26 سعر الذهب عيار 12 43,103 ليرة $28.51 اسعار أوقية الذهب 2,680,993 ليرة $1,773 اسعار جنيه الذهب 603,453 ليرة $399.17 اسعار كيلو الذهب 86,205,550 ليرة $57,023 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, June 29, 2020 01:35 PM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 28 يونيو 86,623 75,797 64,968 50,530 43,311 27 يونيو 86,623 75,797 64,968 50,530 43,311 26 يونيو 86,184 75,413 64,639 50,274 43,092 25 يونيو 85,923 75,185 64,443 50,122 42,962 24 يونيو 86,058 75,302 64,544 50,201 43,029 23 يونيو 86,242 75,464 64,683 50,308 43,121 22 يونيو 85,514 74,827 64,137 49,884 42,757 21 يونيو 84,940 74,324 63,706 49,548 42,470 20 يونيو 84,940 74,324 63,706 49,548 42,470 19 يونيو 99,788 87,316 74,842 58,210 49,894 * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.