قائمة مفصلة: طالع أسعار الذهب في لبنان (عيار 24, 22, 18, 14, 12) اليوم

يراقب اللبنانيون عن كثب أسعار الذهب في لبنان، لاسيما في ظل عدم استقرار الأسعار عند متوسط ثابت، نتيجة الازمات التي تضرب لبنان على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري أسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
ونرصد لكم بشكل يومي تقريراً مفصلاً عن أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية
|
الوحدة
|
ليرة لبنانية
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
86,206 ليرة
|
$57.02
|
سعر الذهب عيار 22
|
79,022 ليرة
|
$52.27
|
اسعار الذهب عيار 21
|
75,432 ليرة
|
$49.90
|
اسعار الذهب عيار 18
|
64,655 ليرة
|
$42.77
|
سعر الذهب عيار 14
|
50,287 ليرة
|
$33.26
|
سعر الذهب عيار 12
|
43,103 ليرة
|
$28.51
|
اسعار أوقية الذهب
|
2,680,993 ليرة
|
$1,773
|
اسعار جنيه الذهب
|
603,453 ليرة
|
$399.17
|
اسعار كيلو الذهب
|
86,205,550 ليرة
|
$57,023
|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, June 29, 2020 01:35 PM بتوقيت دولة لبنان
|
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
28 يونيو
|
86,623
|
75,797
|
64,968
|
50,530
|
43,311
|
27 يونيو
|
86,623
|
75,797
|
64,968
|
50,530
|
43,311
|
26 يونيو
|
86,184
|
75,413
|
64,639
|
50,274
|
43,092
|
25 يونيو
|
85,923
|
75,185
|
64,443
|
50,122
|
42,962
|
24 يونيو
|
86,058
|
75,302
|
64,544
|
50,201
|
43,029
|
23 يونيو
|
86,242
|
75,464
|
64,683
|
50,308
|
43,121
|
22 يونيو
|
85,514
|
74,827
|
64,137
|
49,884
|
42,757
|
21 يونيو
|
84,940
|
74,324
|
63,706
|
49,548
|
42,470
|
20 يونيو
|
84,940
|
74,324
|
63,706
|
49,548
|
42,470
|
19 يونيو
|
99,788
|
87,316
|
74,842
|
58,210
|
49,894
|
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
اسعار الذهب اليوم في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.