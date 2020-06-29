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قائمة مفصلة: طالع أسعار الذهب في لبنان (عيار 24, 22, 18, 14, 12) اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:03 - 29 يونيو 2020
سعر الذهب اليوم في لبنان سعر الذهب اليوم في لبنان
تقارير
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يراقب اللبنانيون عن كثب أسعار الذهب في لبنان، لاسيما في ظل عدم استقرار الأسعار عند متوسط ثابت، نتيجة الازمات التي تضرب لبنان على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري أسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

ونرصد لكم بشكل يومي تقريراً مفصلاً عن أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة

ليرة لبنانية

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

86,206 ليرة

$57.02

سعر الذهب عيار 22

79,022 ليرة

$52.27

اسعار الذهب عيار 21

75,432 ليرة

$49.90

اسعار الذهب عيار 18

64,655 ليرة

$42.77

سعر الذهب عيار 14

50,287 ليرة

$33.26

سعر الذهب عيار 12

43,103 ليرة

$28.51

اسعار أوقية الذهب

2,680,993 ليرة

$1,773

اسعار جنيه الذهب

603,453 ليرة

$399.17

اسعار كيلو الذهب

86,205,550 ليرة

$57,023

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Monday, June 29, 2020 01:35 PM بتوقيت دولة لبنان

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

28 يونيو

86,623

75,797

64,968

50,530

43,311

27 يونيو

86,623

75,797

64,968

50,530

43,311

26 يونيو

86,184

75,413

64,639

50,274

43,092

25 يونيو

85,923

75,185

64,443

50,122

42,962

24 يونيو

86,058

75,302

64,544

50,201

43,029

23 يونيو

86,242

75,464

64,683

50,308

43,121

22 يونيو

85,514

74,827

64,137

49,884

42,757

21 يونيو

84,940

74,324

63,706

49,548

42,470

20 يونيو

84,940

74,324

63,706

49,548

42,470

19 يونيو

99,788

87,316

74,842

58,210

49,894

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم في لبنان معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من لبنان واسعار الذهب اليوم في لبنان بصفة عامة تهم المستثمرين في لبنان نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في لبنان او بباقي الدول العربية.

 

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