سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء والبنك المركزي اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني استقرار ملحوظاً في تداولات اليوم الإثنين 29 – 6 – 2020، غير أن الأسعار في السوق السوداء (الموزاية) شهدت تراجعاً ملحوظاً لصالح الدولار.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني حوالي 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل الدولار 140 جنيهاً، فيما واصلت لجنة الطوارئ الاقتصادية ملاحقة التجار الذين لا يلتزمون بتلك الأسعار.

وأعلنت لجنة الطوارئ إجراءات اقتصادية مشددة على تجار النقد الأجنبي وسماسرته في السوق السوداء بالسودان، إذ أقسم رئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان حميدتي، بأنه لن يترك شخصا يتاجر بالعملات الأجنبية "الدولار" مهما كان مركزه.

وقال متعاملون في النقد الأجنبي بالخرطوم إن قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الأخيرة أحدثت ربكة كبيرة في السوق الموازية للعملات الصعبة، وسادت مخاوف أدت لارتفاع قيمة الجنيه السوداني.

وشددوا بأن أغلب تجار العملة الأجنبية امتنعوا عن تحديد أسعار لها خشية الوقوع في خسائر مالية فادحة نتيجة قرارات اللجنة الاقتصادية وعزمها التعامل بحسم مع السماسرة والمضاربين في السوق السوداء.

واعتبر حميدتي، في تصريحات له قبل أيام، أن الدولار الأمريكي بمثابة "عدو لهم" ويستوجب أن يعمل الجميع حتى يتراجع سعره أمام الجنيه السوداني.

وأكد أن زيادة المرتبات أمام ارتفاع الدولار "لا قيمة لها".

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتى بلغت في حدها الأدنى 500%.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 61.86 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.29 جنيه للشراء و68.63 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفيما يخص العملات العربية مقابل الجنيه السوداني، فقد استقر الريال السعودي عند 14.70 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي مسجلا 15.01 جنيه، واستقر أيضا الدينار الكويتي مسجلا 178.20 جنيه وفقا لبنك السودان المركزي.