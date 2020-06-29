رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة 1442

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية في السعودية اليوم الإثنين، فتح رابط التسجيل في الكلية العسكرية، وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 1442 هجري.

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية أن التسجيل في الكلية سيكون الكترونيا عن طريقة رابط التسجيل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد_19).

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

وأشارت الكلية ان التسجيل سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء المقبل وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس من تموز حسب تقويم أم القرى وعلى مدار الـ24 ساعة.

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوف لشروط القبول والتسجيل.

وأشارت الى ان نتائج الترشح الأولى ستعلن على الموقع الالكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.

روابط مهمة:

وزارة الحرس الوطني

كلية الملك خالد العسكرية