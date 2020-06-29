جلسة حكومة رام الله .."كورونا" على الطاولة بقوة والراتب خارج جدول الأعمال

هدد رئيس وزراء رام الله محمد اشتية اليوم الاثنين 29/6/2020 في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية بفرض عقوبات على المخالفين لشروط السلامة العامة بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في فلسطين لـ 1716 حالة كورونا نشطة منها 7 في الإنعاش ، دون اي تطرق خلال جلسة الحكومة لرواتب الموظفين المتأخرة منذ 60 يوماً .

كورونا التى تفشت بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين سيطرت على الجلسة الحكومية اليوم ، رغم انشغال المواطنين في الضفة المحتلة وقطاع غزة بقضة صرف الرواتب ، ومطالبتهم للحكومة بوضع موعداً لصرف الرواتب ولكن دون جدوى .

وقال اشتيه "اضطررنا لإجراءات جديدة في الخليل وبيت لحم، وللأسف أصبح لدينا أعداد كبيرة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة واضحة، تتراجع الإجراءات بتراجع الحالات.

وحذر رئيس الوزراء من خطورة أن ينتقل المرض من حالات فردية مسيطر عليها إلى حالات مجتمعية ، متطرقاً وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة بمنع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء.

وأكد اشتية أن نجاحنا في الإجراءات الصحية هو ما سيساعد الاقتصاد على التعافي، وقال ناقشنا أمس مع سلطة النقد وصندوق الاستثمار ووزير الاقتصاد والبنك الإسلامي للتنمية برامج التعافي الاقتصادي.

ويشار الى ان رواتب موظفي السلطة متأخرة منذ 60 يوماً بعد رفض السلطة تسلم المقاصة من "اسرائيل" تنفيذاً لقرارات المقاطعة للاحتلال ، كرد على خطة الضم البدء بتطبيقها خلال يومين ، وسط مطالبات من المواطنين بتعزيز صمودهم وصرف الرواتب في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي فيروس كورونا .