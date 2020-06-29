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اعلانات "كوكا كولا" تكبد "الفيس بوك" خسائر بـ207 مليار دولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:01 - 29 يونيو 2020
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أكدت وكالة "بلومبرغ" ان شركة الفيسبوك  خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته.

الخسائر تكبدتها "الفيس بوك" بعد قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي، إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك"، مشدداً على ان "الفيسبوك" يعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.

 

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