يديعوت: خطة الضم لن تنفذ كاملة وخرائطها لم ترسم بعد

شككت صحيفة "إسرائيلية" اليوم الاثنين 29/6/2020، بإمكانية تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة الضم الكاملة لأراضي الضفة المحتلة لعدة أسباب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية ، أن نتنياهو قد يقدم على تنفيذ "ضم جزئي" لبعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة، موضحةً أن الخرائط لم ترسم بعد، بالرغم من اقتراب موعد تنفيذ الخطة.

وبينت أن "فريقا من البيت الأبيض برئاسة مبعوث ترامب آفي باركوفيتش سيبدأ الاثنين سلسلة لقاءات مع القيادة الإسرائيلية، بعد أن التقى رئيس الوزراء نتنياهو مساء السبت، كما أنه سيلتقي برئيس الوزراء البديل الجنرال بيني غانتس".

وأشارت إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم تتقرر جولة في الميدان للجنة ترسيم الخرائط، ما يدل على أن الأطراف لم تصل بعد إلى مرحلة الخرائط النهائية"، متوقعة أن "موعد الضم الأصلي الذي أعلن عنه نتنياهو في الأول من تموز/ يوليو المقبل، سيمر دون أن يحصل تغيير على الأرض".

وزعم مسؤولون إسرائيليون، أن "التأييد الأمريكي للخطوة برد حاليا، في ضوء الشكوك حول ما إذا كان الضم يفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأفادت الصحيفة، بأن "رجال نتنياهو نقلوا إلى رؤساء المستوطنات رسائل من خلال زئيف حفير (زمبيش) بالنسبة للمخطط، ولكن مجلس المستوطنين في المناطق يشكو من أن المخفي أعظم".

وقال مجلس المستوطنين: "ثمة اتجاهات لمناطق محددة مثل غوش عصيون ومعاليه أدوميم ،ولكننا لا نعرف إلى أين يجتمع هذا"، مضيفا أنه "إذا كانت سيادة على أقل من 30 في المئة (من الضفة المحتلة) فنحن نريد أن تبسط على المستوطنات، وليس في الصحراء".

ونوهت "يديعوت"، إلى أن هناك خشية لدى المستوطنين من "تجميد البناء" في المستوطنات، موضحة أن "رؤساء المستوطنات، يرفعون مستوى الحركة من خلال ممارسة الضغط على نتنياهو لبسط السيادة في الموعد الأصلي حتى لو كان بشكل ضيق خوفا من أن يؤدي تأجيله إلى ذوبان الخطوة كلها، فلا حاجة لنتنياهو أن يخاف من اليسار، ومن النواب العرب والفلسطينيين، فقد وعد بالسيادة مرات كثيرة، وحان الوقت لأن يفي بوعده".

وقدر وزراء في الحكومة أمس، أن "نتنياهو سيفضل في نهاية المطاف ضما جزئيا وليس ضما كاملا لـ 30 في المئة من الضفة، لأن الضم الجزئي لا يلزمه بقبول خطة ترامب بكاملها".

وفي ذات السياق، نبهت الصحيفة إلى أن "الانتقاد في الخطاب الفلسطيني يشتد على إدارة الوضع"، مبينة نقلا عن ما سمتها "مصادر فلسطينية رفيعة المستوى"، أنه "في محادثات مغلقة في رام الله يعربون عن عدم الرضا من المواقف المتضاربة والمشوشة من القيادة السياسية".

وتابعت: "منذ نحو شهرين وموظفو السلطة الفلسطينية لا يتلقون الرواتب بسبب رفض السلطة تلقي أموال الضرائب الفلسطينية الشهرية من إسرائيل بمبلغ نصف مليار شيكل، ويشعر الموظفون بأنهم ضحايا على مذبح الضم، في الوقت الذي يواصل فيه القادة التمتع بنعيم الحكم".

وذكرت أن "السلطة الفلسطينية أعدت في الأسبوعين الأخيرين سيناريوهات مختلفة تتعلق بتداعيات الضم الإسرائيلي، وبحسب هذه السيناريوهات، فسيؤدي الضم إلى ارتفاع في عمليات إطلاق النار، والدهس والطعن".

وأكدت مصادر فلسطينية لـ"يديعوت"، أن "اليأس السياسي مضافا إليه أزمة اقتصادية عميقة، يمكن أن يحملا الضفة الغربية إلى سيناريو لم يشهد له مثيل منذ أكثر من عقد".