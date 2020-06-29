"كورونا حول العالم": الوفيات نصف مليون والإصابات أكثر من 10 ملايين

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، أن الفيروس أودى بحياة 503,985 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين، أكثر من 10 ملايين و228 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو 5 ملايين و547 ألف.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 17 دولة، عن وفاة 250 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,629 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة ومنطقة حول العالم، وسجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكثر من 153 ألف إصابة جديدة، و3,361 حالة وفاة.

وفي أميركا، سجلت 260 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها إلى 128,412 شخصاً، فيما بلغت حصيلة المصابين، نحو مليونين و632 ألف شخص، منهم أكثر من 35 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي البرازيل، بلغت حصيلة الوفيات 57,622، منها 519 أمس الأحد، وبلغ اجمالي الإصابات أكثر من مليون و344 ألف حالة مؤكدة، بينها أكثر من 28 ألف إصابة في آخر 24 ساعة.

وفي بريطانيا، بلغت حصيلة الوفيات فيها 43,550 وفاة، وإجمالي الإصابات 311,151 إصابة، فيما سجلت 36 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي إيطاليا، التي سجلت الأحد، 22 حالة وفاة، من مجموع 34,738 وفاة، أعلن عن تسجيل 174 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها الى 240,310 حالات مؤكدة.

وفي فرنسا، بلغت حصيلة الوفيات 29,778، وحصيلة الإصابات 162,936، دون أن يعلن خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن تسجيل وفيات أو إصابات جديدة.

وبلغت حصيلة الوفيات في إسبانيا 28,343، فيما بلغ عدد المصابين لديها 295,850 شخصاً، بينهم 301 إصابة وحالتي وفاة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي المكسيك، بلغت حصيلة الوفيات 26,381، منهم 602 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغت حصيلة الإصابات 212,802، منهم 4,410 أمس.

وفي الهند، سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 384 وفاة و19,620 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات فيها إلى 16,487 والإصابات إلى 549,197.

وفي إيران، بلغت حصيلة الوفيات 10,508، منهم 144 الأحد، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 222,669، منهم 2,489 آخر 24 ساعة.

250 وفاة و11,629 إصابة جديدة في 17 دولة عربية:

وأوضحت الإحصاءات أن 12 دول عربية، أعلنت عن 250 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، ومصر، والسعودية، واليمن، والبحرين، والجزائر، وموريتانيا، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات، والمغرب، ولبنان، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

وسجلت العراق 96 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 1,756 شخصاً، كما سجلت 2,140 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 45,402 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 81 شخصاً، من مجموع 2,789 وفاة، و1,265 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي المصابين إلى 65,188.

كما سجلت السعودية 40 حالة وفاة، من مجموع 1,551 وفاة، وسجلت 3,989 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 182,493.

وسجلت اليمن وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 302 شخصاً، كما سجلت 15 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,118 حالة.

أما البحرين فسجلت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 83 شخصاً، فيما سجلت 438 إصابة جديدة، لتبلغ بذلك حصيلة المصابين الإجمالية 25,705 حالات.

وسجلت الجزائر 5 وفيات، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 897 شخصاً، كما وسجلت 305 إصابات جديدة من مجموع 13,273.

موريتانيا سجلت وفاة 5 مصابين، ليرتفع عدد الوفيات فيها إلى 126، كما سجلت 124 إصابة جديدة من مجموع 4,149.

وفي الكويت سجلت 4 وفيات، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 348 وفاة، وسجلت 551 إصابة جديدة من مجموع 44,942 حالة.

وسجلت سلطنة عمان 4 وفيات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 163، كما سجلت 1,197 إصابة جديدة، من مجموع 38,150.

وفي الإمارات سجلت وفاة شخصين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 313، وسجلت 437 إصابة جديدة من مجموع 47,797.

وسجلت المغرب وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 221 شخصاً، كما سجلت 175 إصابة جديدة من مجموع 12,052.

كما سجلت لبنان وفاة واحدة، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 34 شخصاً، فيما سجل 21 إصابة جديدة من مجموع 1,740.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 750 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 94,413، فيما بلغت حصية الوفيات 110 أشخاص.

وسجلت الصومال 16 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 2,894 حالة، توفي منهم 90 شخصاً.

وسجلت الأردن 10 إصابات جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1,121، توفي منهم 9 أشخاص.

فيما سجلت تونس إصابة واحدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,169، و50 وفاة.