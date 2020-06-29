3 خيارات أمام طهران للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين29/6/2020، أن طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي.

وزارة الخارجية "الايرانية" حملت الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران ، مبيناً إنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، ولايمكنها تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح.

وأضافت أن واشنطن ليست في مكان يؤهلها للقضاء على الاتفاق النووي ومنجزاته بالاستناد إلى القرار 2231، وتوقعت الوزارة أن تفشل الولايات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح.

وأكدت وزارة الخارجية أن إيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها.