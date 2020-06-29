حققت أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29/6/2020، استقراراً حيث سجل جرام الذهب عيار ( 24) 214.17 ريال فيما بلغ بالدولار $57.09، وعيار( 22) 196.32 ريال، فيما بلغ بالدولار $52.34.

وعانت السعودية من حالة ركود اقتصادي خلال أكثر من 3 أشهر على حظر التجول على خلفية تفشي فيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن فك الحظر.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 214.17 ريال $57.09

سعر الذهب عيار 22 196.32 ريال $52.34

اسعار الذهب عيار 21 187.40 ريال $49.96

اسعار الذهب عيار 18 160.63 ريال $42.82

سعر الذهب عيار 14 124.93 ريال $33.30

سعر الذهب عيار 12 107.08 ريال $28.55

اسعار أوقية الذهب 6,661 ريال $1,776

اسعار جنيه الذهب 1,499 ريال $399.66

اسعار كيلو الذهب 214,168 ريال $57,093

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يونيو 213.82 187.09 160.37 124.73 106.91

27 يونيو 213.98 187.24 160.49 124.82 106.99

26 يونيو 213.83 187.10 160.37 124.73 106.91

25 يونيو 212.91 186.30 159.68 124.20 106.45

24 يونيو 212.88 186.28 159.67 124.18 106.44

23 يونيو 213.52 186.83 160.14 124.55 106.76

22 يونيو 211.93 185.44 158.95 123.62 105.96

21 يونيو 210.49 184.18 157.87 122.78 105.24

20 يونيو 210.51 184.20 157.89 122.80 105.26

19 يونيو 210.49 184.19 157.87 122.79 105.25