ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

أسعار الذهب اليوم في السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 29 يونيو 2020
أسعار الذهب اليوم في السعودية أسعار الذهب اليوم في السعودية
تقارير
جوال
مشاركة

حققت أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29/6/2020، استقراراً حيث سجل جرام الذهب عيار ( 24)       214.17 ريال فيما بلغ بالدولار     $57.09، وعيار( 22)     196.32 ريال، فيما بلغ بالدولار       $52.34.

وعانت السعودية من حالة ركود اقتصادي خلال أكثر من 3 أشهر على حظر التجول على خلفية تفشي فيروس كورونا، حيث تم الإعلان عن فك الحظر.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي:

الوحدة ريال سعودى  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      214.17 ريال $57.09

سعر الذهب عيار 22 196.32 ريال $52.34

اسعار الذهب عيار 21      187.40 ريال $49.96

اسعار الذهب عيار 18      160.63 ريال $42.82

سعر الذهب عيار 14 124.93 ريال $33.30

سعر الذهب عيار 12 107.08 ريال $28.55

اسعار أوقية الذهب   6,661 ريال  $1,776

اسعار جنيه الذهب   1,499 ريال  $399.66

اسعار كيلو الذهب    214,168 ريال      $57,093

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

28 يونيو     213.82     187.09     160.37     124.73     106.91

27 يونيو     213.98     187.24     160.49     124.82     106.99

26 يونيو     213.83     187.10     160.37     124.73     106.91

25 يونيو     212.91     186.30     159.68     124.20     106.45

24 يونيو     212.88     186.28     159.67     124.18     106.44

23 يونيو     213.52     186.83     160.14     124.55     106.76

22 يونيو     211.93     185.44     158.95     123.62     105.96

21 يونيو     210.49     184.18     157.87     122.78     105.24

20 يونيو     210.51     184.20     157.89     122.80     105.26

19 يونيو     210.49     184.19     157.87     122.79     105.25

الأكثر مشاهدة

متعلقات