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تسجيل 97 حالة جديدة بـ"فيروس كورونا" يرفع عدد مصابي فلسطين لـ2345

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:10 - 29 يونيو 2020
كورونا في فلسطين كورونا في فلسطين
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، اليوم الاثنين 29/6/2020، تسجيل 97 حالة جديدة بـ"فيروس كورونا".

وأضافت كيلة، أن بين المصابين 52 في محافظة الخليل، 27 في محافظة بيت لحم، 5 محافظة نابلس، 2 محافظة رام الله والبيرة، 6 حالات في العيزرية وأبو ديس، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، حالة في سلفيت، حالة في أريحا، حالة في جنين.

وبتسجيل 97 حالة، يصل عدد الحالات الاجمالي 2345 حالة في فلسطين، فيما بلغت عدد الحالات النشطة 1716، أما الحالات التي تعافت فبلغت 621 حالة، اما الوفيات فأصبحت 8، بعد الإعلان عن وفاة سيدة أربعينية في الخليل.

وذكرت الوزيرة كيلة أن عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 4453.

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