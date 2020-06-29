ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

وفاة أحد أمراء السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:03 - 29 يونيو 2020
امراء السعودية امراء السعودية
تقارير
جوال
مشاركة

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة.

وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه توفى الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الاثنين في الرياض".

وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير بندر بن سعد غدا الاثنين 29 يونيو/حزيران.

وتابع "ستتم صلاة الجنازة في مدينة الرياض".

وختم البيان "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأكثر مشاهدة

متعلقات