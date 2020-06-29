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سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29/6/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:04 - 29 يونيو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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يحافظ سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29/6/2020 ، على استقراره رغم انخفاض سعر صرف الدولار حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 ، 195.50 شيقلاً .

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29/6/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي والدينا الاردني.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

 

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