سعر صرف الدولار في لبنان اليوم 29/6/2020: الليرة اللبنانية تنهار

يواصل اللبنانيون اليوم الاثنين 29/6/2020، البحث عن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والتي تعاني تدهوراً كبيراً.

وعلى الرغم من إجراءات البنك المركزي اللبناني بضخ الدولار في السوق المحلية، إلا أنه لم يحدث أي تحسن، حيث أن التوجهات الحكومية بوقف تدهور قيمة العملة الوطنية لم يلمس المواطنون إيجابياتها لاسيما مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الذي سجل رقما قياسيا إذ بلغ في السوق الموازية أكثر من 7400 ليرة، في حين يبلغ سعر صرفه رسميا 1515 ليرة.

وقد التزم مصرف لبنان بضخ ما بين 3 و4 ملايين دولار يوميا في السوق وفق ضوابط قاسية، واتبعه بإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتنظيم تداول الدولار وتسعيره لدى محال الصرافة، حيث بلغ سعر صرفه إلى 3900 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاثنين 29/6/2020 مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، على النحو التالي: سعر الشراء 3850 ليرة لبنانية، وسعر البيع 3900ليرة لبنانية.

فيما بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في المصرف المركزي اليوم الاثنين 29/6/2020، على النحو التالي : 1,519.87 ليرة لبنانية .

وقال حاكم المصرف رياض سلامة -في تصريح صحفي له بعد اجتماعه برئيس الحكومة حسان دياب- إن سعر الدولار في هذه المنصة يبلغ 3900 ليرة، في وقت يبقى سعر صرفه في التعاملات المصرفية عند 1515 ليرة لأن ذلك يساعد في ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.

وأسهم تحديد البنك المركزي تداول صرف الدولار وفق تسعيرتين، في تنشيط السوق الموازية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى رقم قياسي، حسب قول خبير مالي للجزيرة نت فضل عدم الإفصاح عن اسمه.

الخبير قال أيضا "وهذا ما ساهم في تراجع القيمة الشرائية لليرة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على مدار الساعة، في ظل خمول حكومي في ضبط الأسعار ووقف عمل السوق الموازية".

وتابع أن الليرة فقدت ما يعادل 80% من قيمتها الشرائية، وهي "عرضة للتدهور أكثر إذا ما استمرت الفوضى الرسمية و(استمر) عمل السوق الموازية في تحديدهما سعر صرف الدولار".

والفوضى الرسمية أو "خمول الحكومة" في ضبط أسعار صرف الدولار مقابل الليرة -حسب وصف الخبير المالي- أسهما في انفلات أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية وغياب الرقابة الفعلية.