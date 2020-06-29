لماذا غضب غانتس من نتنياهو أمام الكاميرات..؟

غضب وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة غاضبا، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تجاهل رغبته في التحدث لوسائل الإعلام.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية إن نتنياهو وعندما أنهى حديثه، أشار رجاله للمراسلين والصحفيين الموجودين بالقاعة أن بإمكانهم المغادرة، إيذانا بانتهاء الجزء المخصص للتغطية الإعلامية من اجتماع الحكومة.

ولفتت إلى أن ذلك حدث رغم إخطار غانتس رجال نتنياهو، برغبته في الحديث أمام وسائل الإعلام قبل نحو ربع ساعة من بدء الاجتماع.

وأضافت أن غانتس أدرك وقتها أنهم لم يسمحوا له بالحديث، وتوجه لأحد المقربين من نتنياهو يدعي "أشير" ونظر إليه بعصبية، فيما أخبره الأخير أنه لم يتم إخطاره سوى الآن برغبته (غانتس) في الإدلاء بتصريح.

ورد غانتس غاضبا بحسب المصدر ذاته "الآن فقط أخبروك؟ لقد طلبت الحديث منذ ربع ساعة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور، يُظهر نتنياهو وهو ينهي حديثه لوسائل الإعلام، فيما تعتلي نظرات الدهشة والغضب غانتس الذي كان يجلس على مقربة منه.

يشار إلى أن غانتس وهو وزير الحرب ورئيس الوزراء البديل، كان قد تحدث لوسائل الإعلام خلال اجتماعات سابقة للحكومة، فيما لم يتحدث في جلسات أخرى.

من جانبه، علق يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، على الواقعة في تغريدة على تويتر ساخرا "حتى بالنسبة لي ليس من العدل أن يسخر بيبي (نتنياهو) من غانتس أمام الكاميرات، يمكن القيام بذلك بعيدا عن الأعين".

ورغم أنه لم يمض على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد سوى نحو 40 يوماً، فإن الخلافات تتصاعد يوماً بعد آخر بين نتنياهو رئيس حزب الليكود، وشريكه غانتس رئيس حزب "أزرق أبيض".

وطفا مؤخرا الخلاف حول موضوع الميزانية، ففي حين يعمل نتنياهو على إقرارها لمدة عام واحد، يطالب غانتس باعتماد ميزانية مدتها عامين، إضافة إلى ملفات أخرى في مقدمتها التباين في وجهات النظر حول تنفيذ مخطط الضم بالضفة الغربية المحتلة.

وبموجب اتفاق حزبا الليكود و"أزرق- أبيض"، فإن نتنياهو سيترأس الحكومة حتى نهاية العام القادم، حيث تبدأ فترة ترؤس غانتس لها لمدة 18 شهرا.