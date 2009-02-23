مصادر مطلعة:ميتشيل طلب افراجا فوريا عن مروان البرغوثي واولمرت افتعل ازمة

فلسطين اليوم-غزة

كشفت مصادر مطلعة لوكالة معا الاخبارية ان جورج ميتشيل مبعوث الرئيس الامريكي باراك اوباما ، والذي زار المنطقة رسميا للمرة الاولى قبل نحو اسبوعين ، طلب من ايهود اولمرت وقادة اسرائيل الكف عن اضعاف السلطة والاستجابة لطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باطلاق سراح مروان البرغوثي.

وحسب المصادر فإن اولمرت الذي شعر بالصدمة من طلب ميتشيل تلكأ في الرد ومن ثم تسربت انباء عن رغبة اسرائيل اطلاق سراح البرغوثي على شكل حسن نية لرئيس السلطة بقصد افساد الامر عن طريق كشفه اعلاميا . ومن ثم لاحقا افتعال ازمة مع المبعوث الامني الاسرائيلي عاموس جلعاد وتفجير القصة برمتها .