وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد اصابتها بفايروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، صباح اليوم الاثنين، وفاة سيدة أربعينية من الخليل بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وبوفاة السيدة يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 8.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة في رام الله، فقد سجلت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، ما يرفع اجمالي عدد الإصابات إلى 195 إصابة حتى مساء الأحد.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن 109 من بين الإصابات من محافظة الخليل، و23 إصابة في محافظة نابلس، و4 في ضواحي القدس.

وهذا العدد يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين منذ تفشي الفيروس إلى 2248 إصابة، وعدد حالات التعافي سجلت 621، بينما سجلت وفاة 7 أشخاص.

وأكدت الوزيرة أن عدد الحالات النشطة من اجمالي الإصابات بفيروس كورونا تبلغ نحو 1620.

ولفتت إلى أن طواقم الطب الوقائي أجرت فحوصات لـ 638 عائداً من مصر وروسيا والأردن، وهم الآن قيد الحجر في أريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم خلال الساعات القادمة.