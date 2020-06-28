4 أمور قد تدمر الحياة الزوجية!

لا يخلو أي بيتٍ من المشاكل الزوجية والأسرية بسبب السلوكيات التي يرتكبها أحد الاطراف، وفي احيانٍ كثيرة تكون سوء الفهم وغير القصد سبباً لتلك المشاكل.

وعلى الرغم من أن كثيراً من المشاكل تحصل بين الزوجين إلا أنَّ ذلك لا يعني أنهما أصحبا عدوّين أو فريقان متضادان، لكن استمرار تلك المشكلات قد تحول تؤدي إلى عواقب وخيمة مع مرور الأيام، إذ تتسبب بفجوات بين الطرفين، وتبني السدود ببطء، حتى يجد كلا الزوجين نفسهما منقسمَين إلى فريقين كالأعداء، إلى أن تأتي لحظة ينهار فيها الزواج.

ومن الضروري أن يدرك الطرفان أن لا يوجد زواج خالٍ من المشاكل والخلافات، ولكن هناك أمور تكون مدمرة له، وفي ما يلي 4 مدمرات للزواج، وكيفيّة التصدي لها من أجل الحفاظ على زواجك مستقراً وصحياً.

1- المقارنات

هناك قاعدة تقول إن المقارنة تؤدي إلى السخط، فبينما تقارنين إمكانيات زوجك بأزواج صديقاتك أو زملائك في العمل، يزداد داخلك بعدم الرضى، لأنكِ تركزين على كل ما هو سلبي، ولا تستطيعين رؤية الإيجابيات، ما يزيد داخلك الشعور بالسخط.

عليكِ التوقف عن عادة المقارنة، وأن تتأكدي من أن لكل شخص مميزات وعيوب، فلا تنبهري كثيراً بالصور التي تبدو مثالية من الخارج.

2- النقد

انتقادك المستمر لزوجك يسبب له الإحباط واليأس، لأنه يشعر بأنه مهما فعل فلن ينال رضاكِ، ما يدفعه إلى التوقف عن بذل المزيد من المجهود بلا عائد.

توقفي عن انتقاد ولوم زوجك عند كل تصرّف، وتذكري أنه ليس طفلاً، وأنه لن يفعل كل شيء بصورة مثالية كما تتمنين، ويكفي أنه يحاول ويبذل مجهود من أجلك.

3- الانشغال

الانشغال الدائم يؤدي إلى الإهمال، نعم لديكِ الكثير من المهام والمسؤوليات، لكن هذا ليس مبرراً لإهمال زوجك، لأن الإهمال يسبب فجوة بين الزوجين، ويدمر الزواج.

احرصي على قضاء وقت خاص مع زوجك بانتظام، يمكنكِ وضع وقتكما الخاص على جدولكِ الزمني، والمهم هو الالتزام بهذه المواعيد وعدم تفويت أيّ منها.

4- عدم الإشباع الجنسي

عدم الإشباع الجنسي أقصر طريق للخيانة أو الانفصال، لذا أنتِ بحاجة إلى نقاش زوجك بشفافية بشأن احتياجاتكما الجنسية، وكيفية تلبيتها للوصول إلى علاقة حميمة مرضية.