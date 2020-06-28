فوائد ذهبية لـ عصير البطيخ وهذه طريقة اعداده المفضلة

يعد عصير البطيخ من الفواكه الصيفية، التي تحتوي على 90% من المياه، كما أنها تجذب الكثيرين لتناولها.

ويعتبر العصير من أكثر العصائر إنعاشًا وخاصة في فصل الصيف، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية

طريقة اعداد عصير البطيخ

مدّة تحضير المكوّنات 10 دقائق تكفي لـ 4 أشخاص

طريقة الطهي المزج المكوّنات:

- ثلاثة أكواب من البطيخ الأحمر منزوع البذر

- كوب من الشاي المخمّر

- نصف كوب من السكر

- نصف كوب من الماء

- عصير نصف ليمونة

طريقة التحضير:

- سخّن الماء والسكر في قِدر على النار

- حرك المزيج بشكل مستمر إلى أن يذوب السكر، ثمّ أزل القِدر وضعه جانباً ليبرد

- ضع ما تبقى من المكوّنات في السكر المذاب

- ضع المزيج في الخلاّط وامزجه جيداً

فوائد عصير البطيخ

أولًا فقدان الوزن:

يتكون البطيخ بجميع أنواعه من حوالي 90٪ من الماء، وهذه النسبة تعد جيدة لأصحاب الحميات الغذائية.

كما أنه يعد مشروبًا منخفض السعرات الحرارية والدسم، وتساعد مركباته على تعزيز عملية الأيض ومضادات الأكسدة الصحية.

ثانيًا يخفف من الالتهاب:

إن مكونات عصير البطيخ من الكاروتين (Beta-carotene) واللكوبين (lycopene) تعمل ضد المركبات الالتهابية، المسماة ترايتيربينويدات (Triterpenoids)، والتي تمنع التهابات المفاصل في الجسم.

ثالثًا يزيل السموم من الجسم:

من المتعارف عليه أن البطيخ الحلو يساعد على إزالة السموم من الجسم عن طريق تحفيز عمل الكلى وتقليل مستوى الأمونيا وحمض اليوريك في الجسم، مما يساعد على منع حصوات الكلى التي يمكن أن تصيب الفرد.

كما ويمكن لبذور البطيخ أن يكون لها تأثير أكثر وضوحًا على كليتيك، لذلك ننصحك بشراء البطيخ بالبذور إذا كنت تستخدم العصير لتنظيف الكلى.

رابعًا يحسن من الرؤية:

إن مركب الليكوبين (lycopene) في البطيخ يساعد في تخفيض الإجهاد التأكسدي في العين، مما يساعد على منع الضمور البقعي وإبطاء بداية إعتام عدسة العين.

خامسًا يمنع السرطان:

تعمل الفلافونيدات (Flavonoids) والكاروتينات (Carotenoids) في عصير البطيخ على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في طفرة خلوية، كما أنها تبطئ من تقدم الخلايا السرطانية في الجسم. وقد وجدت الأبحاث أن تناول البطيخ والأغذية الغنية بمركب الليكوبين مثل البطيخ، يعمل على الحد من سرطان القولون والمعدة والبروستاتا والبنكرياس وسرطان الرئة.

سادسًا يحسن من مستويات الطاقة:

يحتوي البطيخ على فيتامين (سي) الذي يستخدم كمضاد للأكسدة، ومقوي لجهاز المناعة وتعزيز المزاج، كما أنه غني بفيتامين (أ) وفيتامين (ج) والبوتاسيوم، وفيتامين (ب) للمساعدة في تحسين مستويات الطاقة لديك.

سابعًا تقوية تدفق الدم:

تتواجد الأحماض الأمينية بكميات عالية في عصير البطيخ التي تساعد في تحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يساعد في تحسين نظام القلب، بالتالي الحد من وجع العضلات بعد ممارسة الرياضة.