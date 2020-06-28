جريمة تهز العراق.. ضابط أمن عراقي يغتصب سيدة أمام شقيقاتها في منزلها

هزت حادثة اغتصاب ضابط عراقي الرأي العام العراقي، عندما أقدم الأخير على اقتحام منزل سيدة واغتصابها أمام أخوتها في محافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأوضحت المصادر الأمنية العراقية أنَّ أحد ضباط شرطة محافظة صلاح الدين لاحق قبل أيام فتاة إلى منزلها وقام بالاعتداء عليها بعدما عزلها وشقيقاتها في غرفة وقام بالاعتداء عليها.

وسارعت وزارة الداخلية العراقية الى إصدار بيان رسمي أكدت فيه اعتقال الضابط المعني بعد إقدامه على هذه الجريمة الشعة.

وجاء في البيان: "آمر الفوج السادس في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين العقيد طه شهاب الأسودي معتقل حاليًا على خلفية شكوى تقدمت بها امرأة وادعت خلالها أنه اعتدى على شرفها".

وذكر المتحدث باسم الوزارة سعد معن: "أمر القاضي في 15 يونيو بتوقيف الضابط وفق المادة 393 ثانيا من قانون العقوبات".

وأكد معن أن "الإجراءات القانونية مستمرة معه"، لافتًا إلى "تشكيل مجلس تحقيقي أيضًا بحقه، وصدور قرار إحالة بحقه إلى محكمة قوى الأمن الداخلي". ونفى معن، "وجود تحركات لإطلاق سراح المتهم"، مؤكدًا أن "الضابط يخضع إلى إجراءات قانونية وأصولية".

ولم يكشف البيان الرسمي أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، لكن مواقع تواصل اجتماعي تداولت رواية تقول إن الأسودي قام في وقت سابق من هذا الشهر باقتحام منزل فتاة وأجبرها على "ممارسة الجنس معه لإنقاذ شقيقتها المقبلة على الزواج من الاغتصاب".