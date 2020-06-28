نصيحة مهم.. احذر تناول الطعام قبل النوم لهذه الأسباب

يتناول الكثير من الناس الطعام قبل النوم بوقت قصير مما قد يعرضهم للخطر على الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل في صحة الانسان.
كما أن تناول الطعام قبل النوم يُسبب السمنة وبسبب هذه الأمور الخطير ينصح الأطباء بتناول كوب من الزبادي أو الحليب.
وحسب ما ذكره موقع eatingdisorderhope فإن أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرة هي:
- تناول الطعام قبل النوم مباشرة يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، حيث إنه يؤدى لحدوث العصارة الحمضية في المريء.
- الإفراط في تناول الطعام في الليل يسبب حرقة المعدة وعسر الهضم والاضطرابات الشديد.
- قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام قبل النوم والاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات في وجبة العشاء.
- الإكثار من تناول الطعام قبل النوم يسبب ضيقا شديدا في التنفس، حيث يضغط الطعام على الحجاب الحاجز ويؤثر على عملية الشهيق والزفير.
- يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
- الإفراط في تناول الطعام قبل النوم يعمل على تغيير معدل السكر في الدم ويزيد من الإصابة بمرض السكر والسمنة المفرطة.
- قد يؤثر تناول الطعام في الليل على صحة الأسنان ويزيد من التسوس والتهاب اللثة.