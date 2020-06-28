نصيحة مهم.. احذر تناول الطعام قبل النوم لهذه الأسباب

يتناول الكثير من الناس الطعام قبل النوم بوقت قصير مما قد يعرضهم للخطر على الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل في صحة الانسان.

كما أن تناول الطعام قبل النوم يُسبب السمنة وبسبب هذه الأمور الخطير ينصح الأطباء بتناول كوب من الزبادي أو الحليب.

وحسب ما ذكره موقع eatingdisorderhope فإن أضرار تناول الطعام قبل النوم مباشرة هي: