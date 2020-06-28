هزة أرضية تضرب مصر بقوة 5.5 ريختر

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكسة في مصر أن هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة لبضع ثوانِ مساء اليوم الأحد بقوة 5.5 ريختر.

ووفقًا لوسائل الاعلام المصري، لم ترد معلومات عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات بسبب الهزة الأرضية.

من جانبه، قال رئيس المعهد القومي جاد محمد القاضي: إن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، سجلت هزة أرضية قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر موقعها 218 كيلومترا جنوب شرق أزمير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت في 16 يونيو 2020، هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر.

وتضرب المنطقة من حين لآخر هزات أرضية، يشعر بها المواطنون في مختلف الدول العربية وتركيا وإيران.