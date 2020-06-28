موعد استئناف زيارات أهالي الأسرى

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، عن موعد استئناف زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.

واوضح أبو بكر في حديث لصحيفة القدس أنّ استئناف زيارة أهالي الأسرى لذويهم ستكون في السادس من الشهر المقبل، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة الضرورية.

واشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغته وخلال اجتماع مع مسؤوليها، أن الزيارات التي توقفت خلال شهر آذار الماضي بسبب جائحة كورونا ، ستبدأ في 6-7-2020، وستكون البداية من المحافظات الأقل إصابة وانتشاراً للفيروس.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة والصليب الأحمر الدولي على ضمان كافة التدابير الاحتياطية اللازمة للأهالي خلال زياراتهم بما يضمن السلامة والوقاية لهم.

كما ناشد أبو بكر عوائل الأسرى الالتزام واتباع كافة الاجراءات المطلوبة لحمايتهم ولضمان استمرار برنامج الزيارات.

وفي سياق آخر، قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إنه وفي ظل الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا في الأراضي المحتلة وفي المجتمع الاسرائيلي، فإن خطر انتشار الفيروس بين صفوف الأسرى أصبح وارداً جداً خاصة مع الإرتفاع الكبير والملحوظ لأعداد الإصابات لدى الاحتلال.