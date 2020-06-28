منصة الأسطورة تعرض بث مباشر لمباراة ميلان ضد روما 

من المقرر أن تعرض منصة الأسطورة المتخصصة في بث المباريات مباراة ميلان ضد روما بث مباشر على يلا شوت وكورة أون لاين.

وأوضحت منصة الأسطورة أنَّ مباراة روما وميلان مباشر سوف تبث على بي إن سبورت في تمام الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت السعودية وفلسطين وقطر والبحرين والكويت والأردن وسوريا.

وأضافت أن مباراة ميلان وروما مباشر ستكون منقولة بتوقيت السودان ومصر الساعة 5.15، فيما يصادف الساعة الرابعة والربع بحسب وقت المغرب وتونس والجزائر وليبيا وبعض الدول الأفريقية.

ميلان وروما مباشر

وكانت موقعة الذهاب قد ابتسمت لفريق روما على حساب ميلان إثر تفوقه عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في لقاء تألق خلاله اللاعب إدين دجيكو ونيكولو زانيولو، وثيور هيرنانديز من كلا الفريقين.

وحين النظر إلى المنافسات التاريخية بين الطرفين، نجد أنه لا يمكن توقع النتيجة بحسب الأداء في المواجهات السابقة، إذ سيطر ميلان على جميع اللقاءات ضد روما في الموسمين الماضيين رغم تراجعه.

روما وميلان مباشر

ومن المقرر أن تجري عدة لقاءات في الدوري الإيطالي اليوم، منها، بارما ضد انتر ميلان، نابولي أمام سيال، سامبدوريا وبولونيا، ساسولو بمواجهة هيلاس فيرونا، أودينيزي ضد أتلانتا الثامنة والنصف مساء.

وتابعت إن مباراة ميلان وروما اليوم مصيرية، إذ يسعى الأول إلى مغادرة المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة وفك الشراكة مع كالياري، في حين يحاول روما الخامس الاقتراب من أتلانتا والانتر.