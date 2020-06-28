رابط خدمة ميعاد لحجز موعد زيارة وزارة البيئة والمياه وفروعها في السعودية.. خطوات التسجيل

اطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم الأحد خدمة ميعاد لطلب حجز موعد لزيارة ديوان الوزارة وفروعها في السعودية.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان صحفي أنَّ ذلك جاء لتنظيم زيارة المستفيدين إلى ديوانها وفروعها، والحفاظ على سلامة المراجعين ووقايتهم وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة.

خطوات حجز موعد وزارة البيئة:

1. اختيار خدمة ميعاد عبر بوابة وزارة البيئة.

2. تعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه.

3. تأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية.

4. إبراز التذكرة عبر الجوال عند بوابة الدخول.

رابط حجز موعد وزارة البيئة اضغط هنا

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه لن يتم السماح بالدخول إلى ديوانها وفروعها ما لم يحمل المستفيد موعدا مؤكدا مسبقا، منوهة إلى أنه يُمكن التواصل معها مباشرة عبر صفحتها الموثقة في موقع تويتر.