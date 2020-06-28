ما قصة سارة اليتيمة وعائلتها الفقيرة ومناشدة محمد بن سلمان؟

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قصة سارة اليتيمة وعائلتها الفقيرة، والتي بثت مقطع فيديو تطالب السلطات الرسمية بالتدخل؛ من أجل إنقاذهم من الظروف الصعبة.

وتعاطف عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي مع سارة التي عاشت حياة بائسة هي واخوتها، نتيجة حياة اليتم.

وبرزت قصة سارة بعدما نشرت عائلتها فيديو على تويتر، ظهرت فيه مع أخواتها يعيشون في فقر ومعاناة في سلب حقوقهن الإنسانية والاجتماعية الأدنى للإنسانية.

وأطلق نشطاء في تويتر، هاشتاق كلنا مع سارة اليتميمة، مطالبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتدخل من أجل مساعدة العائلة على استرجاع حقوقها المسلوبة؛ بسبب الفقر واليُتم وسوء الحال.

وقالت سارة اليتيمة في الفيديو مع عائلتها إنها حُرمت وأخواتها من أدنى الحقوق المعيشية والإنسانية، ولم يتمكن من إكمال تعليمهن، مشيرة إلى أن شقيقاتها الصغار سيطردون من المدارس.

وأضافت أن إخوتها لا يحصلون على الوظائف كما باقي المواطنين في المملكة، وكذلك لا يتوفر لهم العلاج، لافتة إلى أن الأحوار والجوازات تستمر في المماطلة، دون أن تقدم العون والمساعدة لهم.

وأوضحت سارة اليتيمة أنها لجأت مع عائلتها إلى ديوان المظالم وهيئات حقوق الإنسان، لكن لم يستجب أحد لها، مؤكدة حقها وجميع أفراد أسرتها بالحصول على حياة كريمة في بلادها التي نشأت فيها.

وختمت سارة اليتيمة حديثها قائلة إن ليس لها ذنب بأن تُعاقب بسبب الآباء والأجداد، داعية محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه نصير النساء بأن ينصرها؛ ومساعدتهن في الخروج من هذه المعاناة الصعبة.