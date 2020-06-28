الصحة في الضفة: تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في رام الله مساء اليوم الأحد 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، ما يرفع اجمالي عدد الإصابات اليوم الاحد إلى 195 إصابة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن 109 من بين الإصابات من محافظة الخليل، و23 إصابة في محافظة نابلس، و4 في ضواحي القدس.

وهذا العدد يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين منذ تفشي الفيروس إلى 2248 إصابة، وعدد حالات التعافي سجلت 621، بينما سجلت وفاة 7 أشخاص.

وأكدت الوزيرة أن عدد الحالات النشطة من اجمالي الإصابات بفيروس كورونا تبلغ نحو 1620.

ولفتت إلى أن طواقم الطب الوقائي أجرت فحوصات لـ 638 عائداً من مصر وروسيا والأردن، وهم الآن قيد الحجر في أريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم خلال الساعات القادمة.