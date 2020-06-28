ما سبب وفاة عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده وفاة عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي؛ بعد معاناة مع المرض في الفترة الماضية، فيما نعاه مسؤولون مصرفيون في مصر.

وأوضحت مصادر مقربة من عائلة جاد الله أن عمرو توفي على إثر وعكة صحية صابته خلال الواحد وعشرين يوما الماضيين، مؤكداً أنه نقل إثر وعكة صحية إلى إحدى المستشفيات المصرية إلى أن توفى.

وتولى عمرو جاد الله العديد من المناصب الاقتصادية البارزة، منها نائب رئيس البنك العقاري المصري بناء على قرار حكومي صدر قبل نحو ثلاث سنوات، وكان له دورا كبيرا في وقف الخسائر.

وعمل عمرو جاد الله في المجالات الاقتصادية منذ عام 1989 ميلادي، وتنقل خلال التسع وعشرين سنة بين البنوك والشركات المصرية والعربية البارزة لا سيما تلك العاملة في الدول الخليجية.

وأصبح عمرو جادالله أحد أرفع الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في الوطن العربي، الأمر الذي أهله ليكون محاضرا على المستوى الدولي في مجال الاستثمارات وإدارة الأصول والسيولة.

وانطلقت مسيرة عمرو جادالله من بنك المؤسسة العربية المصرفية، الذي شغل فيه منصب المدير والمشرف على عمليات الاستثمارات والخزانة، ثم انتقل إلى فروعه في الأردن ولبنان وأفريقيا.

وأسس عمرو جادالله قبل وفاته، إدارة المشتقات المالية، وبات نائبا للرئيس التنفيذي لتلك المجموعة في المنامة، قبل أن يتجه إلى مجموعة الأهلي المتحدة البحرينية، وشركة النيل القابضة للتنمية والاستثمار بمصر.