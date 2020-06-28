كشفت مصادر إعلامية مساء اليوم الاحد، أن صاروخًا انفجر قرب موكب رئيس الحكومة السابق سعد الحرير في البقاع اللبناني قبل أسبوع.

وأوضحت المصادر الإعلامية بأن الجهات الأمنية أبقت المعلومات طي الكتمان.

وفي التفاصيل أشارت مصادر إعلامية أن سعد الحرير كان في زيارة إلى البقاع قبل أسبوع، وبعد جولة له، وخلال عودته إلى بيروت، دوى انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب وتحديداً على بعد 500 متر منه".

تفاصيل انفجار صاروخ قرب موكب سعد الحرير في لبنان

وأشارت إلى أن موكب الحريري أكمل طريقه إلى بيروت عند انفجار الصاروخ، في حين استنفرت الأجهزة الأمنية وعملت على تمشيط المحيط وعثرت على بقايا صاروخ".

وبينت المصادر إلى أن المعلومات أبقتها الجهات الأمنية طي الكتمان منذ أسبوع.

وذكرت أنّ "الأجهزة تبحث إذا كان مصدر الصاروخ طائرة من دون طيار أو من قاعدة أرضية، إضافة لمعرفة نوع الصاروخ وعياره".