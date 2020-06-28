الزراعة توضح تفاصيل استعداداتها لموسم الأضاحي

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن موسم الأضاحي في غزة، يسير بشكل طبيعي، وفق ما هو مخطط له، مشيرة إلى أنها تراقب كل ما يدخل القطاع من المواشي، واللحوم، مؤكدةً استعدادها لموسم الأضاحي وفق إجراءات مشددة، للحد من تفشي جائحة "كورونا".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة أدهم البسيوني: "إن وزارة الزراعة، بدأت استعداداتها منذ أسابيع للتجهيز لموسم الأضاحي، وأن العمل جار على توفير الكميات اللازمة للاستهلاك في القطاع، دون أي مشاكل تذكر، متوقعاً أن يصل الاحتياج للأضاحي هذا الموسم إلى 12 ألفاً من العجول والأبقار و30 ألفاً من الأغنام والماعز، وأن هذه النسبة، يتحكم بها سواء بالزيادة أو النقصان، الوضع الاقتصادي العام".

وأشار إلى أن الكميات المتوفرة حتى الآن 8 آلاف من الكمية المخصصة لعيد الأضحى، منبهاً إلى أن العجول، يتم استيرادها كلياً من الخارج، أما الأغنام، فيتم استيراد جزء منها، وجزء آخر يربى في داخل القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة، قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة بإدارة الوزارة، مهمتها القيام بجولات على كل المسالخ والمذابح في القطاع من أجل فحص الاستعدادات، وتهيئة المسالخ في حال وجود أي إشكاليات ومعالجتها.

وحول أسعار الأضاحي في غزة، ذكر البسيوني أن ما يُحدد الأسعار هو نسبة الإقبال والعرض والطلب، وأن الوزارة لا تقوم بتحديد الأسعار.