عسكري إسرائيلي: الحكومة لا تعرف ما الذي تريده من غزة

أكد خبير عسكري إسرائيلي، أن هروب "جيش الاحتلال" من قطاع غزة عام 2005 لا زال محط جدال في الحكومة الإسرائيلية لا سيما بان أن الحكومة لا تعرف ما الذي تريده من غزة حتى اليوم.

وقال الخبير يوآف ليمور: "إسرائيل لا تعرف ما الذي تريده من غزة، بدليل استمرار الجدل الدائر طوال تلك السنوات حول ما إذا كان الانسحاب من القطاع قد ساهم في حفظ أمنها أم أضر به، ليتحول الأمر في النهاية إلى نقاش سياسي حزبي".

وأضاف: "معارضي الانسحاب من غزة مقتنعون بأن تلك الخطوة السياسية والعسكرية قد أضعفت إسرائيل، وأظهرت العملية الأحادية الجانب لإخلاء المستوطنين في العام 2005، أن "إسرائيل" خضعت للضغوط والمقاومة الفلسطينية، ما يساعد في تشجيع".

وأشار إلى أن الانسحاب من قطاع غزة بدا للمعارضين الإسرائيليين بأنه هروب من المعركة في القطاع، وهو بمثابة نجاح لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة.

وشبه ليمور ما جرى في الهروب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005، بما سبقه من هروب إسرائيلي أيضا أحادي الجانب من الجنوب اللبناني، في العام 2000، وهما بمثابة "هروب" فعلي من المعركة.