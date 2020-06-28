وزير الأوقاف المصري: حققنا أعلى عائد شهري وسنوي في تاريخ الهيئة

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوي في تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، وأن هذا يساهم في تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم.

وأضاف جمعة، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية: "الإيرادات والأرباح تجاوزت الـ1.5 مليار جنيه، وحققنا هذا الشهر فقط 246 مليون جنيه".

من جهته وجه النائب أسامة العبد رئيس اللجنة، تساؤلا للوزير، قائلا: "هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال؟"، وأجاب وزير الأوقاف: "تم ذلك والحد الأدنى من البر للفقراء 25%‏ من صافي الإيرادات وفق المقاييس الشرعية".

وقد وافقت اللجنة الدينية على صياغة المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بحيث تنص على "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها".