برشلونة سيتحرك لإعادة غوارديولا في حالة واحدة!

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يخطط من أجل التعاقد مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الموسم الكروي القادم.

ويعيش برشلونة، أسوأ فتراته في الفترة الأخيرة، وتعادل مرتين في آخر 3 مواجهات بالليغا، وقد يتفوق عليه غريمه ريال مدريد، بفارق نقطتين في صدارة الليغا، حال حقق الملكي، الفوز على مضيفه إسبانيول، اليوم الأحد.

وسيتحرك برشلونة، لإعادة غوارديولا مرة أخرى للكامب نو، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، حال فشل السيتي في الاستئناف المقدم لمحكمة التحكيم الرياضية بشأن عقوبة إيقافه عامين من المشاركة أوروبيًا.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الرياضية، موقفها في غضون الأسبوعين المقبلين، بعدما قرَّر الاتحاد الأوروبي "يويفا" إيقاف السيتي؛ بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت الصحيفة "برشلونة، الذي عين كيكي سيتين مدربًا للفريق في كانون الثاني/يناير الماضي، يبدو واثقًا من تفتح غوارديولا للعودة من جديد، وسيكون من السهل إقناعه، حال لم يتم رفع العقوبة عن الفريق الإنجليزي".

وتولى غوارديولا، تدريب السيتيزن قبل 4 أعوام، ويدخل عامه الأخير في عقده مع السيتي، وبعد خسارة لقب البريمييرليغ لصالح ليفربول، ومن المنتظر أن تجلس إدارة السيتي مع المدرب الإسباني، للحديث عن مستقبله.

ولم يُتوَّج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط في عام 2015، منذ أن رحل غوارديولا عن البارسا في 2012 بعد 4 سنوات توج خلالها مع الفريق بـ14 لقبًا.