زيدان يصدم مبابي حول إمكانية التعاقد معه

علق مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، مجددا على الأنباء حول اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان.

وذكر زيدان في مؤتمر صحفي "هل أتمنى تدريب كيليان مبابي؟ في الواقع أحاول استغلال فرصة تواجدي في ريال مدريد وعملي بهذا النادي، لا أحب أن أقول إنني محظوظ، لأنه في الحياة يجب أن تقتنع وتثق فيما تفعله، وتستمتع بما لديك، وليس التفكير فيما ينقصك".

وأضاف المدرب الفرنسي "أما بالنسبة للاعبي ريال مدريد، فهي فرصة رائعة لي، لأنني أعمل في أفضل نادٍ بالعالم ومع أفضل لاعبي العالم".

وأتم زيدان تصريحاته في هذا السياق "أؤكد لكم أنني أستمتع في التدريبات أكثر من المباريات".

ويرتبط كيليان مبابي بتعاقد مع بي إس جي لصيف 2022، ولطالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل.