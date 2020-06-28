109 إصابات جديدة بكورونا في المغرب

سجلت المغرب 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 46 حالة في جهة طنجة و19 بمراكش آسفي، و13 بجهة العيون الساقية الحمراء و11 في الدار البيضاء سطات، و10 بالرباط سلا القنيطرة و6 في جهة فاس مكناس، و5 بكلميم وادي نون و1 في جهة بني ملال خنيفرة و1 في جهة سوس ماسة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء في البلاد إلى 11986 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات عند 220 حالة .

كما لفتت إلى شفاء 7 مصابين، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8730، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 627958 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.