تطبيق سدايا  "تباعد كورونا " 2020

يمكنك تنزيل تطبيق تباعد كورونا التي أطلقته "سدايا" بالتعاون مع وزارة الصحة السعودية سواء كانت من مستخدمين الاندرويد او الايفون. حيث أطلقت سدايا و الصحة السعودية تطبيق تباعد كورونا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة .

مميزات تطبيق سدايا "تباعد كورونا "

و يتميز التطبيقات بعدد من الميزات القوية التي تحذرك اذا اقتربت من كان منتشر به الفيروس اعتمادا علي خاصية البلوتوث.

وتحميل تطبيق تباعد كورونا متاح مجاني للجميع وبدون الحاجة الي حساب ابشر كما أنه يحافظ علي خصوصية وبيانات المواطنين. حيث ان تطبيق تباعد كورونا التي أطلقته سدايا لا يحتاج إلى التعرف علي هويتك او هويه من تتواصل معهم ولا يقوم ويحمي خصوصيتك ولا يتتبع نطاق الجغرافي.

الهدف من تطبيق تباعد كورونا

ويهدف تطبيق تباعد كورونا على احتواء فيروس كورونا كوفيد ١٩ من خلال إرسال أشعار لك إذ قمت بمخالطة شخص وثبت إصابته بفيروس كورونا خلال ١٤ يوم الماضية. وحينئذ يصلك إشعار ويطالبك التطبيق بإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوّال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وذلك لارسالها الي وزارة الصحة وأخذ اللازم . ولهذا تطبيق تباعد كورونا متاح للجميع وذلك لمتابعة أكبر عدد من الأشخاص وتحذيرهم وتوجيههم كي نعدي الأزمة ونعود لحياتنا الطبيعية في اقرب وقت ان شاء الله. والتطبيق يعتمد علي خاصية البلوتوث ولا يحتاج الي الانترنت الي في حالة حفظ وتحديث اي بيانات داخل التطبيق. لذلك تحتاج الي تشغيل خاصية البلوتوث والاشعارات للتطبيق ليتمكن من أداء مهامه وذلك لاعلامك فورا في حالة ثبوت اصابه شخص كنت علي اقتراب منه خلال آخر ١٤ يوم ماضيين. التطبيق لا يجبرك علي مشاركة بياناتك في حالة الإصابة ولكنيعطيك الحرية في مشاركة البيانات. ولكن مشاركتك التشخيص ستساعد الآخرين في تجنب الاختلاط وأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة.

تحميل تطبيق تباعد كورونا للاندرويد والايفون

يمكنك تحميل تطبيق تباعد كورونا من خلتل موقع "سدايا" حيث يمكنك تنزيل التطبيق وتثبيته علي هاتفك سواء كنت من مستخدمين اندرويد او ايفون من هنا https://tabaud.sdaia.gov.sa/ من موقع سدايا.