أسعار الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء الأحد 27-6-2020 بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي نقدم لكم تحديث يومي متجدد حول أسعار الذهب في السعودية اليوم داخل السوق المحلي توقعات سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي الأحد 27-6-2020، الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 27-6-2020

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 213.98 ريال $56.99 سعر الذهب عيار 22 196.15 ريال $52.24 اسعار الذهب عيار 21 187.24 ريال $49.87 اسعار الذهب عيار 18 160.49 ريال $42.75 سعر الذهب عيار 14 124.82 ريال $33.25 سعر الذهب عيار 12 106.99 ريال $28.50 اسعار أوقية الذهب 6,655 ريال $1,773 اسعار جنيه الذهب 1,498 ريال $398.96 اسعار كيلو الذهب 213,980 ريال $56,994 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, June 28, 2020 01:35 PM بتوقيت دولة السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأحد 27-6-2020

​سعر الذهب عيار 24 : بنحو 207.21 ريال بما يعادل 55.20 $

سعر الذهب عيار 22 : بنحو 189.94 ريال بما يعادل 50.60 $

سعر الذهب عيار 21 :بنحو 181.31 ريال بما يعادل 48.30 $

سعر الذهب عيار 18 :بنحو 155.41 ريال بما يعادل 41.40 $

سعر الذهب عيار 14 :بنحو 120.87 ريال بما يعادل 32.20 $

سعر الذهب عيار 12 :بنحو 103.60 ريال بما يعادل 27.60 $

سعر أوقية الذهب :بنحو 6,444 ريال بما يعادل 1,717 $

سعر جنيه الذهب :بنحو 1,450 ريال بما يعادل 386.43 $

سعر كيلو الذهب الأحد 27-6-2020

بنحو 207,207 ريال بما يعادل 55,203 $

فقد تم إعداد هذا الإصدار نوافيكم بأجدد توقعات اسعار الذهب في السعودية بيع وشراء الأحد 27-6-2020، حيث نوضح سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020، سعر كيلو الذهب بالريال السعودي، سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية، نعرض اسعار الذهب بالسعودية اليوم لكل المهتمين بشكل عام بتجارة الفوركس وبيع أو شراء الذهب في السعودية في أي صورة له سواء الخام أو المصنع من قبل المستثمر أو حتى من قبل الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.

سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 27-6-2020

في الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 27-6-2020 لحظة بلحظة اسعار الذهب الان في السعودية “SAR” تبعاً للاقتصاد أو البورصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية لكل من الأعيرة المتباينة (24-22-21-18-14-10) وأهمهم أو الأكثر تداولاً واهتماماً بين الناس هو سعر الذهب عيار ٢١ في السعودية، والان مع جدول تفصيلي يوضح اسعار الذهب مباشر في السعودية من خلال الجدول التالي.

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم الأحد 27-6-2020 في السعودية

في الجدول السابق أوضحنا لكم سعر بيع الذهب اليوم الأحد 27-6-2020 في السعودية “Gold prices Saudi Arabia” السعر الأصلي لـ شبكة اسعار الذهب في السعودية الآن من دون المصنعية أو أي إضافات أخرى والتي يتم تحديد قيمتها من قبل الصائغ كلاً على حسب كل قطعة، ما سبق فهو سعر الذهب الأصلي عالميا بعملة الدولار مقابل الريال السعودي، وعلى أساس هذا السعر يتم تحديد سعر الذهب المستعمل أيضاً.ومن الجدير بالذكر أن هناك أختلاف في سوق الذهب في السعوديه ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل فبالتأكيد بعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية.

أسعار الذهب في السعودية للأيام السابقة

أما الجدول التالي يضم مجموعة مفصلة من البيانات المميزة حول سعر الذهب بالسعودية اليوم وأمس حتى نصل إلى عرض العشرة أيام السابقة من هذا الشهر الحالي لكل من الأعيرة الآتية (24-21-18-14-10) من خلال الجدول الآتي.

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10 12 مايو 205.79 180.07 154.34 120.04 102.89 11 مايو 205.23 179.58 153.92 119.72 102.61 10 مايو 205.85 180.12 154.39 120.08 102.92 9 مايو 205.80 180.08 154.35 120.05 102.90 8 مايو 206.22 180.45 154.67 120.29 103.11 7 مايو 207.22 181.33 155.42 120.88 103.61 6 مايو 204.21 178.69 153.16 119.12 102.11 5 مايو 206.62 180.80 154.97 120.53 103.31 4 مايو 205.99 180.24 154.49 120.16 102.99 3 مايو 205.80 180.08 154.35 120.05 102.90

أهم العوامل التي تؤثر على أسعار بورصة الذهب السعودية

بعد الاطلاع على اسهم الذهب اليوم في السعوديه، لابد من الإشارة إلى بعض العوامل التي يترتب عليها ارتفاع الذهب في السعوديه وتوضيح متى ينخفض سعر الذهب في السعودية، حيث ان هناك عاملين أساسيين يتحكمان في مؤشر اسعار الذهب في السعودية بشكل عام. العامل الأساسي هو سعر برميل النفط، ويأتي من بعده عامل سعر الدولار، فكلما زاد سعر برميل النفط داخل البلد كلما ارتفع معه سعر جرام الذهب بالسعودية وأيضاً سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية وبالتالي سعر الجنيه الذهب السعودي، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي أدى هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب أيضاً. وعلى صعيد آخر لا نغفل التغيرات السياسية، مثل الحرب والتي تؤثر بدورها على المستوى الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي، فيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الذهب في السعودية. ونحن من منبر موقعنا هذا نسعى إلى تقديم عرض تفصيلي حول سعر الذهب بالريال السعودي لتوفير كافة الاحتياجات والتساؤلات عن اسعار الذهب في السوق السعودي، وبشكل خاص توقعات اسعار الذهب السعودية.