سعر الدولار في مصر اليوم تحديث يومي الأحد 28-6-2020

ننشرلكم من خلاال موقعنا في العارضة قايمة محدثة يوميناً لو سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 28-6-2020 حيث يمنكم ان تتعرف علي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 28-6-2020 في البنوك المصرية واصلت أسعار الدولار في مصر، مع بدء التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-6-2020 حالة الإستقرار والثبات في العملة الخضراء لليوم الثاني علي التوالي،حيث سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم نحو 15.68 للشراء مقابل 15.78 للبيع، تزامنًا مع ما يشهده جميع بلدان العالم خلال الفترة الحالية وتوقف حركة الطيران بين جميع الدول بسبب جائحة فيروس كوفيد 19 والتي أجبربت رؤساء الدول علي غلق الحدود وفرض حظر التجوال وإغلاق المدارس وإلغاء جميع الأنشطة، في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الأحد 28-6-2020

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الكويت الوطني NBK 16.13 16.23 أسبوعين بنك البركة 16.13 16.23 أسبوعين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.13 16.23 أسبوعين كريدى أجريكول 16.13 16.23 أسبوعين بنك بلوم 16.13 16.23 أسبوعين بنك الإستثمار العربي AIB 16.13 16.23 أسبوعين مصرف أبوظبى الإسلامى 16.13 16.23 أسبوعين البنك المصرى الخليجى 16.12 16.22 7 أيام بنك التنمية الصناعية 16.12 16.22 7 أيام بنك التعمير والإسكان 16.12 16.22 7 أيام بنك قناة السويس 16.12 16.22 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 16.12 16.22 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 16.12 16.22 7 أيام المصرف العربى الدولى 16.12 16.22 7 أيام بنك عودة 16.12 16.22 7 أيام المصرف المتحد 16.12 16.22 7 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 16.12 16.22 أسبوع واحد اتش اس بى سى HSBC 16.12 16.22 7 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.12 16.22 7 أيام البنك المركزى المصرى 16.11 16.24 7 أيام بنك الإسكندرية 16.11 16.21 7 أيام بنك مصر 16.10 16.20 7 أيام البنك الأهلي المصري 16.10 16.20 أسبوع واحد

سعر الدولار اليوم الأحد 28-6-2020

نستعرض معكم في موقع ” في العارضة “، خلال التقرير التالي أسعار الدولار اليوم الأحد 28-6-2020، في جميع البنوك الحكومية خلال تعاملات اليوم، في ظل عمليات البحث المستمر عن سعر الدولار في البنوك اليوم أمام الجنيه المصري، وخاصة بعد فقدان الدولار لنحو 25 قرش أمام الجنيه خلال الشهر الماضي، بعد الإرتفاع الذي شهده الدولار في مصر، مما دفع الحكومة المصرية لتحرير سعر الصرف للدولار في البنوك منعًا للتلاعب في السوق السوداء، ضمن الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية بناءًا علي توجيهات بنك النقد الدولي والرفع التدريجي لأسعار الطاقة والوقود.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 28-6-2020

تباينت أسعار الدولار في البنوك المصرفية بمصر، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-6-2020،حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع، وفيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع.

أخبار سعر الدولار اليوم الأحد 28-6-2020



وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-6-2020 نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وأخير سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع. ونتابع معكم في موقع ” في العارضة “، أسعار الدولار في جميع البنوك الحكومية والسوق السوداء خلال اليوم وعلي مدار الـ 24 ساعة خلال التغطية والمتابعات للسوق المصرفية في مصر.