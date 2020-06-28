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الاحتلال يقتحم قرية إكسا شمال غرب مدينة القدس ويشرع بأعمال تجريف

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:03 - 28 يونيو 2020
تقارير
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية إكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، وشرعت بأعمال تجريف لقطعة أرض داخل القرية.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قطعة أرض تعود لعائلة حمايل، ترافقها جرافة عسكرية، وشرعت في تجريف قطعة أرض قرب منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وشرعت في أعمال التجريف، تزامنا مع نصب خيمة في المكان.

واعتلى عدد من جنود الاحتلال أسطح منازل المواطنين المحيطة، بالتزامن مع انتشار مكثف في الحي المستهدف في القرية.

يشار إلى أن قرية بيت إكسا يقطنها قرابة ألفي مواطن، وهي محاصرة من جدار الفصل والتوسع العنصري، والمستوطنات من مختلف الاتجاهات.

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