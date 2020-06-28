وزيرة الصحة: الحالة الوبائية في الخليل "خطرة" ونتوقع مئات الحالات غير المكتشفة

وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة اليوم الأحد 28/6/2020، الحالة الوبائية في محافظة الخليل بالضفة المحتلة "بالخطرة"، معلنةً وجود ١١٧٤ مصاباً بـ"فيروس كورونا" في محافظة الخليل .

وتوقعت د. الكيلة خلال مؤتمر صحفي عقدته ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، وجود مئات الحالات غير المكتشفة في المحافظة، مشيرة إلى جملة من الإجراءات لمواجهة الحالة في المحافظة.

وبينت أن الوزارة، ستعلق كافة الجراحات المبرمجة في المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، مع استمرار برامج تطعيم الأطفال.

وذكرت أنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة في مستشفى دورا الحكومي، فيما سيتم اعتماد مركز كوفيد ١٩ في حلحول لفرز المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن الوزارة قد تحتاج لكوادر طبية إضافية من المحافظات الأخرى لدعم الكوادر الطبية في محافظة الخليل.