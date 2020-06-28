جامعة الإسراء تحتفل بحصولها على شهادة الجودة العالمية

احتفلت جامعة الإسراء في قطاع غزة اليوم الأحد 28/6/2020، بحصولها على شهادة الجودة العالمية 2015 / ISO 9001، في مهرجان أُقيم بمدينة غزة تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمود أبو مويس.

وقد شارك في الاحتفال العديد من الوزراء والمسؤولين والأكاديميين ورؤساء الجامعات وأعضاء المجلس التشريعي والنخب السياسية والمجتمعية .

وقد نقل أبو مويس، مبارك رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه وأسرة وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لجامعة الإسراء بمناسبة حصولها على الشهادة، معتبراً أن ذلك خطوة عملية نحو التميز والابداع، بما يراعي المعايير الدولية لاستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب أبو مويس عن فخره لحصول جامعة الإسراء على شهادة الأيزو، التي ما فتأت منذ تأسسيها إلا أن تكون رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي، على المستوى الوطني والعربي والدولي، وتتوج اليوم بحصولها على شهادة الأيزو.

وأكد أن جامعة الإسراء، إحدى مؤسسات التعليم العالمي التي تشق طريقها رغم القهر والعدوان "الإسرائيلي" نحو الجودة والتميز في التعليم العالي، بكل جدارة واستحقاق في الجودة.

ولفت إلى أن جامعة الإسراء خطت خطوات أكثر تميزاً وأكثر ابداعاً في البحث العلمي، التزاماً بمعايير الجودة وابداعاً في البحث العلمي والخدمات والإدارة فاستحقت بكل جدارة هذه الشهادة لتنزع تخصصاتها وتميز طواقمها رغم الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

من ناحيته، أكد د. عدنان الحجار رئيس الجامعة على أن الإرادة الفلسطينية لن تنكسر، وأن إصرار جامعته هو نموذج للإدارة الفلسطينية في البناء والتقدم في ظل الظروف الصعبة والمعقدة.

وشدد على أن الجامعة سعت منذ تأسيسها لتقديم نموذج يحتذى به في التعليم العالي في فلسطين بمختلف المستويات، وفي مقدمتها تحقيق الوصول للجودة والابداع والبحث العلمي، وتجهيز المباني بشكل عصري ملائم وتحقيق احتياجات الطلبة، واستقطاب وكادر طاقم مميز، وتشكيل شراكات محلية ودولية، وتطبيق برامج دولية.

وبين د. الحجار، أن الجامعة سعت لتوفير بيئة تعليمية جامعة، من خلال التفاعل مع كافة مكونات العملية الأكاديمية وإنجاز الأهداف بكفاءة، وتعزيز مبدأ الإدارة الجماعية، ونشر ثقافة الالتزام، لتكون الجامعة في مصاف الجامعات.

وكانت جامعة الإسراء في غزة، قد أعلنت عن انطلاق تطبيق إجراءات الأيزو 9001 في الجامعة، والذي يمثل المواصفات الدولية لتطبيق الجودة، والتي تم إعدادها سابقاً، من منطلق أن خطة الجامعة تهدف للوصول إلى الجودة الشاملة في جميع المجالات، من حيث المباني والاستدامة والبيئة والادارة والأكاديميين والبرامج التعليمية وغيرها لتمكين الجامعة من تحقيق رؤيتها على المستويين المحلي والدولي.

وتتحدث منظومة الأيزو 9001، عن توثيق لإجراءات وسجلات، وإجراءات للإشراف والمتابعة والفحص الدوري، وإجراءات وقائية وغيرها، بهدف ضمان جودة المخرج.











































