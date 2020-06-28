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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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دعوة الامناء العامين لتشكل خطة لمواجهة الانقسام

"الشيخ عزام" يدعو للخروج من الانقسام والاتفاق على برنامج يواجه الضم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:58 - 28 يونيو 2020
الشيخ نافذ عزام الشيخ نافذ عزام
تقارير
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أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي اليوم الأحد 28/6/2020 ، على وجود إجماع فلسطيني بشأن نية  "اسرائيل" لضم أراضٍ فلسطينية جديدة بأنه يأتي كحلقة في المشروع الصهيوني المجرم منذ 100 عام والهادف الى تصفية القضية الفلسطينية واخضاع شعبنا المناضل.

وشدد الشيخ عزام خلال اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية تحت عنوان موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة : "على ضرورة الخروج من الانقسام والإتفاق على برنامج يواجه الضم ، ودعوة الامناء العامين لتشكل خطة لمواجهة الانقسام ، وإيصال رسالة للعالم بأسره بالوحدة والقرار الموحد .

وقال ، شعبنا رغم كافة الظروف المعاكسة الا انه قدم تلالاً من التضحيات التي أفشلت مخططات الاحتلال السابقة ، معتبراً ان خطة الضم عنصر اضافي من مخططات الاحتلال للسيطرة على أراضينا المحتلة .

وتابع : "اسرائيل" تتحدى كافة القرارات القانونية والشرعية ولا يمكن لشعبنا ان يتأثر فلابد ان يكون هناك فعل .

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