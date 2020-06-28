الحية : مقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم لحرف الاحتلال عن مخططاته

أكد الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الأحد 28/6/2020 ، ان لقاء الفصائل الفلسطينية ضد قرار الضم والصفقة اليوم يشكل لوحة وطنية متكاملة للإعلان الوطني الشامل أمام المخططات "الاسرائيلية" .

وقال الدكتور الحية خلال اللقاء الوطني للفصائل الفلسطينية تحت عنوان موحدون في مواجهة قرار الضم والصفقة :"نأمل ان يتمخض عن اجتماع اليوم الفعالية الكبرى التي تنطلق من غزة للتصدي لخطة الضم ، مشدداً على ان الوحدة الوطنية تحتاج الى فعل وايمان بالشراكة .

ووجه رسالة للاحتلال بالقول مراهنة الاحتلال على انشغال العالم مراهنة فاشلة ، وان مقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم لحرف الاحتلال عن مخططاته ، مشيراً الى ان المقاومة الشاملة وفي مقدمتها الكفاح المسلح هو واجب لمواجهة مخططات العدو.

وشدد على ان غزة حامية للمشروع الوطني، وان المواقع المستهدفة للضم هي المواقع تحت نيران مقاومتنا .