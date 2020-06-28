مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 28/6/2020، حملة مداهمات واعتقالات، في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.

اعتقلت قوات الاحتلال في القدس المحتلة الشابين بلال أبو الزكي، والقسام حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس بعد مداهمة منزلهما، والعبث في محتوياتهما.

وشهدت بلدة العيسوية في القدس المحتلة الليلة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الشبان المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة، وتركزت المواجهات في حي عبيد الذي يمر عليه الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب محمد عبيد.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحام للمخيم، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وفي بلدة تقوع شرقا، سلمت قوات الاحتلال بلاغين للشابين علي يوسف جبرين (25 عاما)، وأحمد صباح، لمراجعة مخابراتها.